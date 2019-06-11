Затягнув на пустир: під Одесою рецидивіст зґвалтував 18-річну вагітну (відео)

Зґвалтування вагітної 18-річної дівчини скоїв раніше судимий 26-річний житель міста Южне. Нелюда затримали правоохоронці, про це повідомляє прес-служба національної поліції в області.

Статевий злочин було скоєно на пустирі неподалік від вулиці Приморська.

Про зґвалтування завила в поліцію сама жертва злочину. Вона розповіла, що приїхала в гості до подруги з сусіднього регіону. В компанії друзів і знайомих пішла в кафе.

Зґвалтування вагітної скоїв рецидивіст під Одесою (фото: pixabay.com)

Серед них був чоловік, який запропонував провести її додому близько 01:30 ночі. Під час прогулянки 26-річний рецидивіст відтягнув вагітну дівчину на пустир, де зґвалтував, погрожуючи фізичною розправою.

Підозрюваного швидко затримали. Ним виявився раніше судимий за зґвалтування чоловік, який тимчасово проживав в Южному.

Тепер йому світить від 5 до 10 років за 2 ч. ст. 152 КК України "Зґвалтування жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності".

Зґвалтування вагітної скоїв рецидивіст під Одесою (YouTube/Поліція Одеської області)

Раніше повідомлялося, що в Києві неподалік від метро "Бориспільська" в Дарницькому районі невідомий зґвалтував 24-річну дівчину.

До речі, нещодавно суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити 12-річну дівчинку на Хортиці.

Також ми писали, що маніяк нападав на жінок у кабінках туалету в київському "Епіцентрі". Він приховував обличчя медичною маскою і вривався в кабінки з метою зґвалтування жінок, які там перебували.