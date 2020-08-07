Під Одесою пройшов сильний град: він згубив сотні рідкісних тварин

В Одеській області в Татарбурнарському районі 31 липня пройшов сильний град і злива. Стихія була настільки потужною, що знищила не тільки урожай, але і вбила 300 птахів, з них 11 лелек.

"В ході стихії було пошкоджено не тільки сільгоспкультури, садово-городні плоди та овочі, загинуло кілька овець, кіз, одна корова, але і представники дикої фауни", - повідомив на своїй сторінці в Facebook Іван Русєв.

За словами Русєва, який є доктором біологічних наук і науковим співробітником заповідника "Тузлівські лимани", про НП йому повідомила місцева жителька села Дивізія Олена Староверова. Жінка розповіла, що град убив близько 300 птахів.

"11 лелек, 32 кулика чайки, 10 куликів фіфі, три сизоворонки, сотні скворців, понад 50 дрібних горобиних птахів, жовті і білі плиски, очеретяні вівсянки, вусаті синиці. З урахуванням того факту, що загиблих і поранених птахів ловили і з'їдали пернаті і наземні хижаки, можна припустити, що лише на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер загинуло не менше 300 птахів...", - повідомляє Іван Русев.

Один з двох лелек, яких підібрала місцева мешканка Олена, вижив. Однак, він осліп від ударів градин і у нього трохи порушена координація. Птах дуже довірливий навіть не намагається літати.

"Їсть з трудом. Ми назвали його Робінзоном і забрали з собою. Зараз Робінзон на реабілітації. Хто володіє інформацією щодо наслідків такого граду-повідомляйте", - написав Іван.

Під Одесою град знищив птахів (фото: facebook.com/rusevivan)

Як ми раніше повідомляли, під Хмельницьким пронісся сильний буревій, і потужні пориви вітру з градом за півтори години встигли накоїти чимало лиха в Шепетівці. В результаті стихії місто залишилося без води.