Під Одесою відбулося незвичайне природне явище: відео вражає красою

Куяльницький лиман під Одесою кардинально змінив колір. Це рідкісне природне явище могли спостерігати місцеві жителі. Тепер люди можуть встояти фотосесії на фоні червоно-рожевої водойми.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. За словами фахівців, тут ніякого дива немає.

Це рівень води, це концентрація солі в лимані і температурний режим. Коли це все збігається, то мікроорганізми, присутні в лимані, отримують цей пігмент - у них виробляється і колір рожевий", - розповів еколог Сергій Гуцалюк.

Водночас при спуску до лиману можна і побачити, і відчути шкірою ще одне рідкісне явище: зараз у берега Куяльницького лиману - багато солі, яка утворюється від різкого випаровування вологи.

"Як сніг. Незвично взагалі. Два тижні тому я купалася і взагалі не було цього білого", - розповіла одеситка Анна Домаскіна.

Відзначимо, що останнім часом лиман сильно обмілів, але це повинні виправити дощі. Тоді і його колір стане, як раніше.

Як ми раніше писали, в Бердянську відпочиваючі зняли на відео аномальне явище. На море вони побачили острів з медуз. Морських мешканців у воді виявилося настільки багато, що вони утворили масову колонію.