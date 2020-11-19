Під Одесою зловили рідкісну "червонокнижну" рибу-гермафродита

В Одеській області вчені розповіли про дивовижну знахідку в морі. Їм вдалося виявити в сітях дуже рідкісну рибу. Це кам'яний окунь, якого ще називають майстром підводного маскування. Його знайшли, коли оглядали мережі для бичків в Одеській затоці.

Як повідомляє прес-служба Держрибагентства України, кам'яний окунь - хижа риба, що веде відокремлений спосіб життя.

"Кам'яний окунь - один з кращих мисливців Чорного моря, майстер підводного маскування. Колір тіла окуня повністю співпадає з кольором кам'яних водоростей. Риба веде відокремлений спосіб життя, вибираючи при цьому підводні місця з густими заростями. В таких умовах полювання на ракоподібних і риб проходить більш успішно", - зазначають вчені про рибу.

Кам'яний окунь (фото: facebook.com/dargua)

Тіло окуня, вага якого приблизно 250 грамів, вкрите дрібною лускою, а через великий рот нижня щелепа завжди випирає вперед. Ця рідкісна риба - гермафродит, бо в статевих залозах розвиваються як чоловічі, так і жіночі клітини. Ікра і молоки, своєю чергою, у однієї особини можуть дозрівати в різний час, а сама риба виконує функції самця і самки.

Фахівці нагадали, що кам'яний окунь занесений в Червону книгу через маленьку популяцію і подібні улови дозволяють вченим глибше оцінити стан чорноморської іхтіофауни.

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