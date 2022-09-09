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Під Одесою хлопчика в прийомній сім'ї тримали на ланцюгу. Сусіди "не хотіли псувати стосунки" і мовчали

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Одеська область, П'ятниця 09 вересня 2022 20:02
Під Одесою хлопчика в прийомній сім'ї тримали на ланцюгу. Сусіди "не хотіли псувати стосунки" і мовчали Колаж РБК-Україна: Під Одесою 7-річного хлопчика опікун посадив на ланцюг
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою опікун знущався з 7-річного хлопчика, якого прив'язував ланцюгом до опори у дворі на вулиці нібито через "непослуху дитини". Випадок зняли на відео сусіди та розмістили в мережі, після чого кадри побачили правоохоронці, які знайшли і самого нелюда, і його маленьку жертву.

Про це 9 вересня передали у відділі комунікації поліції Одеської області.

Виявилося, що хлопчик проживає в Березівському районі разом з рідною тіткою і її сім'єю, яка взяла опіку над племінником після смерті рідних батьків.

Поліцейські зафіксували кричущий випадок домашнього насильства щодо хлопчика вчора, в ході моніторингу соцмереж.

Як з'ясувалося, дана сім'я не перебуває на обліку служби у справах дітей як така. що опинилася в складних життєвих обставинах. Перед цим жодних звернень до правоохоронців щодо конфліктів у сім'ї чи протиправних дій щодо дітей - не надходило.

"Родина перебуває під соціальним супроводом держави, як опікунська, тому соціальні працівники разом із поліцейськими раніше відвідували вказану родину за місцем мешкання, родина мала належні умови для проживання та розвитку дітей", - йдеться в публікації.

Правоохоронці опитали і членів сім'ї, і їхніх сусідів. Як розповів дядько хлопчика, дитину він посадив на ланцюг, коли дружини не було вдома. А пояснив свої дії тим, що малюк нібито "робить шкоду, не слухається і тікає з дому".

"Зі слів сусіда, який зняв подію на телефон, він був свідком неодноразового вчинення домашнього насильства відносно дитини. Разом з тим, вказана подія мала місце у червні поточного року, та сусід до поліції не звернувся, аргументуючи це тим, що не хотів псувати відносини з сусідами", - інформують правоохоронці.

Під Одесою хлопчика в прийомній сім'ї тримали на ланцюгу. Сусіди &quot;не хотіли псувати стосунки&quot; і мовчали

Опікун посадив 7-річного хлопчика на ланцюг в селі під Одесою (фото: скріншот з відео)

Те саме відео з малюком, прив'язаним ланцюгом, яке побачили "копи" в мережі та врятували дитину, можна подивитися за цим посиланням.

Працівники служби у справах дітей прийняли рішення забрати хлопчика з сім'ї заради його безпеки. Зараз малюка на час влаштували в лікарню. Нині вирішується питання про подальшу долю хлопчика.

За фактом події поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома статтями КК: ч. 1 ст. 126-1 (Домашнє насильство), ч. 1 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього).

Слідчі дії для встановлення всіх обставин події тривають.

Раніше повідомлялося, що в Харкові поліція виявила п'яну горе-мати, яка лежала на вулиці біля своєї переляканої дитини.

Нагадаємо також, що в лютому в Луцьку жінка кинула в лікарні маленьку доньку, та як з'ясувалося пізніше, горе-матір вже позбавляли прав на 8 дітей.

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