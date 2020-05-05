Під Одесою "копи" відкрили вогонь по собаці: розгорається скандал

В Одесі стався конфлікт між п'яним чоловіком на вулиці, його собакою і поліцейськими. У поліцію надійшов дзвінок від однієї з жінок, яка була з дитиною на вулиці. П'яний чоловік перебував там з собакою, яка була без намордника. Коли на місце приїхали "копи" чоловік все одно не хотів надіти на тварину намордник і замість цього нацькував пса на правоохоронців.

Поліцейські змушені були стріляти в собаку з травматичної зброї. Вони зробили кілька пострілів, в результаті тварину було поранено.

"Чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. На неодноразові вимоги не реагував і також намагався нацькувати на нас свою тварину", —розповів заступник командира взводу №1 ТОР Віктор Матяж.

У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з поліцейських. На ньому можна побачити спілкування поліцейських з чоловіком і напад пса.

Відзначимо, що власник тварини бив його навіть після того, як воно отримало поранення.

В Одесі поліцейські змушені були стріляти в собаку (YouTube)

Як ми раніше писали, у Києві поліцейські напали на журналіста і били його до струсу мозку.