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Під Одесою через НП затопило місто: що там відбувається

Новость на русском → Одеська область, Середа 05 травня 2021 11:58
Під Одесою через НП затопило місто: що там відбувається Колаж РБК-Україна: Під Одесою через НП затопило місто
Автор: Світлана Мащенко

У місті Чорноморськ Одеської області сталася НП через яку затопило центр міста зранку 5 травня.

Про це повідомляє місцеве видання IT-3 з посиланням на КП "Чорноморськводоканал".

"5 травня близько 8 ранку в Чорноморську на перетині 1 травня і проспекту Миру утворилася величезна калюжа. За словами комунальників, це наслідки аварії на водоканалі", - йдеться в повідомленні.

Технічні неполадки почалися близько 6 ранку на проспекті Миру.

Під Одесою через НП затопило місто: що там відбувається

Фото: Центр Чорноморська затопило водою (it3.online)

В результаті НП багато будинків міста залишилися без води. Через поломку школа № 7 не працюватиме в цей день.

Відомо, що вода б'є з люка в центрі перехрестя. І станом на 9 ранку робітники все ще займалися ремонтом на місці, щоб усунути неполадки.

Відео: у Чорноморську сталася НП (it3.online)

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва на вулиці забив "гейзер", висота якого сягала 7-го поверху.

Також повідомлялося, що у Подільському районі Києва в результаті прориву труби затопило вулицю.

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