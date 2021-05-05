Під Одесою через НП затопило місто: що там відбувається
У місті Чорноморськ Одеської області сталася НП через яку затопило центр міста зранку 5 травня.
Про це повідомляє місцеве видання IT-3 з посиланням на КП "Чорноморськводоканал".
"5 травня близько 8 ранку в Чорноморську на перетині 1 травня і проспекту Миру утворилася величезна калюжа. За словами комунальників, це наслідки аварії на водоканалі", - йдеться в повідомленні.
Технічні неполадки почалися близько 6 ранку на проспекті Миру.
Фото: Центр Чорноморська затопило водою (it3.online)
В результаті НП багато будинків міста залишилися без води. Через поломку школа № 7 не працюватиме в цей день.
Відомо, що вода б'є з люка в центрі перехрестя. І станом на 9 ранку робітники все ще займалися ремонтом на місці, щоб усунути неполадки.
Відео: у Чорноморську сталася НП (it3.online)
Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва на вулиці забив "гейзер", висота якого сягала 7-го поверху.
Також повідомлялося, що у Подільському районі Києва в результаті прориву труби затопило вулицю.