Під Одесою чотирирічна дитина ступила з вікна: батьків вдома не було

В Одеській області в місті Чорноморськ з вікна випала чотирирічна дитина. Малюк ступив з вікна третього поверху і просто дивом залишився живий.

Як все сталося

Відзначається, що чотирирічний малюк випав з вікна в той час, коли 10-річний брат, на якого залишили дитину, відволікся. Батьків дітей вдома в цей час не було.

Падіння маленького хлопчика помітили люди на вулиці й викликали швидку допомогу. За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт. Саме це врятувало дитині життя.



Цікаво, що медики відвезли постраждалу дитину без згоди батьків. Вони так і не прийшли додому і додзвонитися до них не змогли.

У Чорноморську з вікна випала дитина (фото: t.me/odesalivetv)