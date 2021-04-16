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Одеську область засипало снігом і крижаним градом: відео негоди

Автор: Володимир Костирін

В Одеській області в середині весни раптово прийшла зимова погода в регіон - кілька населених пунктів засипало снігом і крижаним градом. А саму Південну Пальміру накривають грозові хмари.

Відео негоди 16 квітня опубліковано в мережі.

На кадрах видно, що місті Кодима та селищі Великодолинське в Овідіопольському районі йде снігопад, до якого додався і град.

Вночі в регіоні навіть були заморозки.

Відео: крижаний град зі снігом в Великодолинском під Одесою 16 квітня

А ось Кодиму сьогодні повністю засипало снігом.

Відео: Сніг у Кодимі під Одесою 16 квітня

Кодима засипана снігом 16 квітня (фото з Telegram-каналу "Підслухано Одеса")

Також в інтернеті показали, що в Одесі сьогодні похмуро, і в небі "пахне" зливою.

"Синоптики обіцяли мінливу хмарність, а ми пропонуємо вам помилуватися грозовим небом Одеси. P.S. Прогноз погоди змінився. Зараз всі зачаїлися в очікуванні дощу. Відео: Наталія Довбиш", - йдеться у публікації "УСИ" на сторінці в Facebook.

Відео: Одесу накрили грозові хмари 16 квітня

Згідно з прогнозом синоптиків, в Одеській області сніжна погода протримається до суботи, а вже наступного тижня почнеться потепління.

Раніше повідомлялося, що рятувальники попередили про заморозках в Україні, а також оголосили І рівень небезпеки - жовтий.

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Новини України ГідрометцентрОдесаснегСнігопад
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