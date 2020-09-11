В одеській школі "труять" дітей: годують цим весь тиждень

Дітям в одеській школі дають прострочені батончики
У школі №16 міста Одеси дітей початкових класів годують простроченими продуктами.
Про це повідомила одна з мам Ірина Коновал в Facebook.
Жінка розповіла, що школярам пропонують поласувати батончиками з простроченою датою.
"А ось тепер я вже готова перейти на мат, в школі №16 (Одеса), де навчається моя дитина, на сніданок дітям початкової школи дають... прострочені батончики!
У мене велике питання, Ви там взагалі о*реніли? Ви навмисно труїте дітей у школах? Годують цим весь тиждень, вчора і позавчора дітям давали ті, що на фото, я вже мовчу про склад, корисність, калорійність", - висловила свій гнів жінка.
Вона зазначила, що безкоштовне харчування передбачено коштом платників податків.
"В школу батькам заходити "суворо заборонено", охоронець закриває на ключ, тобто батьки й не знають, що там за скляними дверима! Дітки в клітці? Ми довіряємо наших дітей, а ви їх травите? Я дуже сподіваюся, що ніхто з дітей не постраждав. І мета посту – годуйте дітей якісно, а не цієї простроченою хе*нею!" - написала автор посту.
В коментарях українці відреагували на пост жінки.
Як ми раніше писали, батьки показали, чим годують дітей у школах.