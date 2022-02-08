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В Одеській області знайшли село, в якому не залишилося жодної людини: нещодавно померла остання мешканка

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Одеська область, Вівторок 08 лютого 2022 16:21
В Одеській області знайшли село, в якому не залишилося жодної людини: нещодавно померла остання мешканка Під Одесою повністю вимерло все село (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одеській області виявили віддалене село, в якому не залишилося жодного жителя. Рік тому померла остання мешканка і з того часу там більше ніхто не живе.

Про це розповів журналіст Ігор Столяров на своїй сторінці в Facebook.

У селі Іванівка Знам'янської сільської громади Березівського району Одеської області колись проживало понад 100 осіб. За переписом 1989 року - 132 особи, 57 чоловіків та 75 жінок.

У 2001 році населення скоротилося до 124 осіб. А у 2021 році померла остання мешканка села.

"Сьогодні дізнався, що померла остання мешканка села Іванівка Знам'янської громади Березівського району. Раніше це було одне з найвіддаленіших сіл Великомихайлівського району.

Бабуся Маруся любила розповідати про те, яка вона була чудова співачка в хорі величезного місцевого колгоспу. Вона мріяла про відродження свого села", - написав Столяров.

Він додав, що бабуся Маруся до дня своєї смерті фактично жила зовсім одна в селі Іванівка. Компанію їй складали два пси, які бігали у дворі.

Частина будинків у селі вже давно зруйнована. Деякі жителі виїхали в більш облаштовані місця, а люди похилого віку – померли.

"Я багато писав у пресі про нестерпне життя жителів села, але чиновники, як правило, не бажали змінювати життя людей на краще. Якщо ви побачите на карті України село Іванівка - все село вимерло. Останньою була бабуся Маруся", - додав Столяров.

Село Іванівка було засноване в 1890 році.

В Одеській області знайшли село, в якому не залишилося жодної людини: нещодавно померла остання мешканкаСкріншот

Варто зазначити, що таке село в Україні не єдине. Раніше ми писали про селі Блешня під Черніговом, де навесні 2021 року помер останній мешканець.

А також ми розповідали про селі під Тернополем, де половина села виїхала на заробітки разом зі старостою.

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