На одеському пляжі парочка влаштувала інтим: як покарали коханців

У результаті чоловік і жінка були ідентифіковані та затримані, а суд вже обрав запобіжний захід на час досудового розслідування.

В Одесі на одному з пляжів парочка влаштувала інтим в розважальному закладі, не соромлячись інших відпочиваючих. Любовні ігри потрапили на відео, після чого кадри розійшлися мережею та зацікавили правоохоронців, які моніторили інтернет.

Про це передає " Суспільне Одеса ".

Рішенням Київського районного суду Одеси обидва порушники були відправлені під домашній арешт.

Для 47-річного іноземця він буде цілодобовим, а його подруга - 32-річна одеситка - повинна перебувати під домашнім арештом тільки вночі: з 20:00 по 06:00.

Прес-секретар суду Артем Шаповал уточнив, що парочці загрожує до 5 років позбавлення волі відповідно до ч. 2 ст. 296.

Як зазначили в прес-службі поліції Одеської області, громадяни, які задовольняли сексуальні бажання в громадському місці в присутності людей, вчинили "грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності та грубої непристойності".

Кадри з любовними втіхами потрапили в мережу 13 червня. На ролику можна побачити, як парочка займалася оральним сексом на території одеського закладу "Public Beach Club", при цьому чоловік спокійно покурював кальян.

Саме відео можна подивитися за цим посиланням.

Пізніше в паблік стали з'являтися "пояснення" безсоромних коханців...

Парочка влаштувала інтим на пляжі Одеси (фото: t.me)

...а користувачі мережі висловлювали припущення, що чоловікові-порушнику можуть вручити повістку до військкомату.