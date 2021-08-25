RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі журналіст без маски влаштував цирк у супермаркеті:" безвольні раби системи сатанізму " (відео)

Автор: Людмила Жукова

В Одесі журналіст влаштував у супермаркеті Metro справжнє шоу. Він відмовлявся надіти маску і обурено заявляв про свої права.

Відео він опублікував у себе на сторінці в Facebook.

Журналіста звуть Олександр Надьожа. Він прийшов в маркет вранці і почав провокувати співробітників магазину.

"Я не раб, я жива людина", - відповідав він на прохання співробітників магазину надіти маску.

У своєму пості під відео Олександр заявляє, що він народний журналіст і просить українців про матеріальну допомогу йому на банківську картку.

"Я витратив свого часу більше години, але залишився людиною, як не переконували мене упід*ритися безвольні раби системи сатанізму. Для реабілітації та відновлення сил у подальшій боротьбі багато не потрібно, так на сік томатний, ті, хто бажає і є можливість фінансово допомогти", - написав він.

Так званий журналіст каже, що йому немає справу на постанови, а спирається на Конституцію. Всі співробітники маркету просять його надіти маску, але він не слухає їх.

Цікаво, що серед підписників журналіста думки в коментарях розділилися. Одні вважають, що масковий режим - це зло, інші ж переконані, що Олександр - антивакс.

  • Против таких упоротых противников масок нужно применять принудительный тест на Ковид. А если тест окажется положительным, то привлекать к ответственности за умышленное распространение.
  • Дебил конченный! Таких антиваксеров нужно вообще изолировать от нормального общества! Очень плохо, что полиция не применила к нему электрошокер, а по закону могла бы, эх..!
  • Вот сколько длится этот душевный онанизм, я эту х*ень, которую называют маской еще даже в руках не держал, мне мерзко... А ты, Александр - красавец, уважаю.
  • Дивує просто неівгластво та тупість самих працівників магазинів. Але не всіх. Є люди, які нас підтримують.
  • Красавчик, как всегда на высоте!

Як ми раніше писали, українцям розповіли, коли скасують масочний режим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса