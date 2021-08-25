В Одесі журналіст без маски влаштував цирк у супермаркеті:" безвольні раби системи сатанізму " (відео)

Журналіста звуть Олександр Надьожа. Він прийшов в маркет вранці і почав провокувати співробітників магазину.

"Я не раб, я жива людина", - відповідав він на прохання співробітників магазину надіти маску.

У своєму пості під відео Олександр заявляє, що він народний журналіст і просить українців про матеріальну допомогу йому на банківську картку.

"Я витратив свого часу більше години, але залишився людиною, як не переконували мене упід*ритися безвольні раби системи сатанізму. Для реабілітації та відновлення сил у подальшій боротьбі багато не потрібно, так на сік томатний, ті, хто бажає і є можливість фінансово допомогти", - написав він.

Так званий журналіст каже, що йому немає справу на постанови, а спирається на Конституцію. Всі співробітники маркету просять його надіти маску, але він не слухає їх.

Цікаво, що серед підписників журналіста думки в коментарях розділилися. Одні вважають, що масковий режим - це зло, інші ж переконані, що Олександр - антивакс.