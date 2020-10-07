В Одесі біля лікарні товпляться люди: у величезній черзі і вагітні

В Одесі стоять величезні черги в поліклініку для того, щоб здати аналізи. Мова йде про медичний заклад №6. Цікаво, що у великій черзі знаходяться люди, які прийшли здати тест на коронавірус і громадяни, які здають звичайні аналізи.

У натовпі можна побачити чоловіків у військовій формі, а також жінок в положенні. Про це повідомили на відео, опублікованому в Telegram-каналі "Одеса інфо".

Як можна побачити в ролику, в черзі дистанції ніхто не дотримується. Маски у людей вдягнені неправильно, вони закривають тільки рот.

"Величезні черги в 6 поліклініці на здачу аналізів. Половина на COVID-19, половина на консультацію лікарів. Пускають пару людей в поліклініку, ось вам і "не треба нагромаджуватися, тримайте дистанцію", - написав автор відео під роликом.

Нагадаємо, що Одеса, як і Київ зараз знаходиться в жовтій карантинній зоні. У ній забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги.

У поліклініці Одеси величезна чергу на здачу аналізів

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли жителям країни, як потрібно себе вести при перших симптомах коронавірусу.

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