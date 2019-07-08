В Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі: тікав від поліції (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Одесі в ніч на понеділок, 8 липня. Водій автомобіля марки BMW, тікаючи від переслідування поліції, збив кількох пішоходів, які в цей час йшли по тротуару. Про це пише видання УСИ.

Аварія сталася на перетині Адміральського проспекту і вулиці Суднобудівна.

ДТП в Одесі (фото: usionline.com)

Відомо, що водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, потім врізався в дерево. На цьому пригоди BMW не закінчилися - автомобіль в'їхав у вітрину магазину.

ДТП в Одесі (фото: usionline.com)

Водій загинув на місці, а двоє пішоходів перебувають у лікарні у важкому стані.

ДТП в Одесі (фото: usionline.com)

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