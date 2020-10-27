В Одесі помер відомий військовий медик: врятував життя багатьом бійцям АТО

В Одесі раптово помер полковник медичної служби Одеського військового госпіталю Микола Гамма. Йому було 64 роки й на його рахунку багато врятованих життів.

Микола Гамма пройшов шлях від військового медика до провідного лікаря Військово-медичного центру клінічного центру Південного регіону. Він був талановитим і чесним лікарем, за особливі заслуги та порятунок життів бійців АТО був нагороджений державними нагородами. Про це повідомили на сторінці Одеського військового госпіталю в соціальній мережі Facebook.

"На 64 році трагічно обірвалося життя нашого колеги, побратима – полковника медичної служби у відставці Гами Миколи Опанасовича. Усе своє життя Микола Опанасович присвятив служінню Батьківщині та охорони здоров'я людини. Він пройшов славний шлях військового медика від первинної ланки до провідного терапевта Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Полковник медичної служби Гамма Н.А. пишався своєю професією, постійно розвивав свої здібності та професійні якості. Знаємо його як талановитого, чесного і принципового керівника та одного. Смерть Миколи Опанасовича горе для родини, велика втрата для суспільства. Всі, кого доля зводила з ним, висловлюють колективу і сім'ї глибокі співчуття", - сказано в повідомленні.

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