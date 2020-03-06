В Одесі священики влаштували жорстку бійку в церкві (відео)

В Одесі в церкві сталася бійка між священиками
В Одесі в церкві стався кричущий інцидент. Прямо в храмі ПЦУ побилися священики на очах у здивованих людей. Причиною називають те, що священнослужителі не поділили владу в храмі.
Конфлікт розгорівся між колишнім і новим настоятелем. Колишній настоятель храму не погодився з рішенням нового правлячого архієрея від ПЦУ, який усунув його від керівництва храмом і приходом. В результаті зав'язалася бійка.
Наголошується, що напружені відносини між священиками були давно, але тут вони дали волю почуттям і вирішили "домовитися" з застосуванням фізичної сили. Відео опублікували на YouTube.
Бійка священиків в Одесі (YouTube)
В ролику не повідомляється, в якому саме храмі відбулося побоїще, але в коментарях до відео українці вже залишили свої обурені коментарі. Люди зазначають, що "пробито чергове дно", також користувачі говорять, що священики самі є "безбожниками".
Як ми раніше писали, під Вінницею знесли старовинну дерев'яну козацьку церкву початку XVIII століття, яка має статус пам'ятки національного значення. Нині на місці храму видніються будівельні ліси і новодел.