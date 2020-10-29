В Одесі "суперворовка" обчистила три магазини за годину: як їй це вдалося

В Одесі нахабна злодійка обчистила за годину три магазини з речами. Буквально за 60 хвилин хитра жінка зуміла вкрасти шапку, куртку, кросівки, светр. Вартість "улову" оцінюється приблизно у 2,5 тисячі гривень.

Як повідомили в поліції Одеської області, злочинницю помітили охоронці торгового центру і вже чекали даму на виході. Вони і викликали поліцейських, а награбовані товари повернули в магазини.

Як же вдалося злодійці так швидко все провернути? Як виявилося, 28-річна одеситка брала одяг зі стелажів магазинів і заходила з ним в примірочні кабіни. Там за допомогою магніту знімала пластикові кліпси з речей, ховала одяг у пакет та швидко покидала територію магазину.

Зараз нахабній лиходійці їй повідомили про підозру у ч. ст 2.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або утримання за ґратами строком до п'яти років.

Як ми повідомляли раніше, у столичному парку "Кіото" жінка викопувала квіти з клумб і підвісних горщиків. Вона зізналася, що хризантеми їй потрібні для перепродажу.

Також ми розповідали, що в Києво-Святошинському районі звільнена домробітниця вирішила помститися господині і покарати її. Жінка вкрала у колишньої роботодавиці хутряну шубу з норки.

Нагадаємо, що в Києві у Дніпровському районі спіймали нахабну молоду злодійку, яка намагалася пограбувати стареньку. Злочинниці всього 19 років.