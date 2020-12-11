В Одесі пенсіонер помер на лавочці в очікуванні лікарів: люди звинувачують медиків "швидкої"

В Одесі літній чоловік помер на лавочці через те, що швидка допомога їхала майже 45 хвилин. 82-річному чоловікові стало погано і перехожі кілька разів дзвонили медикам. Вони приїхали із запізненням і змогли лише констатувати смерть чоловіка. Люди впевнені, що пенсіонера можна було б врятувати.

Лікарі швидкої допомоги стверджують, що від дзвінка з телефону до їх приїзду бригади минуло близько 15 хвилин. Подробиці скандалу розповіли в сюжеті ТСН.

Агент з нерухомості Надія повідомила, що побачила на лавці пенсіонера, який присів відпочити. Але вже через кілька хвилин він почав завалюватися набік і навколо нього став збиратися натовп перехожих.

"Швидку" я викликала, годинник показував 9:03. Я сказала, що людині стало погано, швидше за все — серце, він втратив свідомість. Мені сказали — добре, чекайте, ми замовлення прийняли, до вас "швидка" приїде", - розповіла жінка.

Через пів години прийшла начальниця Надії, але "швидка" ще не приїхала і тоді жінки подзвонили в поліцію.

"Зателефонувала на 102, у поліції сказали, що передадуть заявку в" швидку ". Це було о 9:27. "Швидка" їхала 45 хвилин, це дуже багато, можливо, його можна було врятувати", - додала начальник Надії.

Коли бригада медиків прибула на місце виклику, то чоловік вже був мертвий. У швидкій допомозі показують лист виклику і стверджують, що система автоматично фіксує час після виклику на 103.

"Було прийняття-передання бригаді в 15 хвилин і виїзд в 15 хвилин. Протягом 13 хвилин бригада була на місці. Тобто ніяких 45 хвилин, як вчора писали, не було", — розповідає заступник директора Одеського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Вікторія Ведмідь.

Вона додала, що бували скарги від людей, що вони не могли додзвонитися або відразу телефонують і потрапляють в Київ. Як пояснила Вікторія Ведмідь, це проблеми зі зв'язком, а не у них. Хоча погоджуються, що і 14 хвилин – занадто довго для приїзду бригади. У місті машина повинна приїжджати у два рази швидше, але через пандемію швидкі перевантажені майже у два рази роботою.

В Одесі швидка їхала до пацієнта 45 хвилин і пенсіонер просто помер на лавочці

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