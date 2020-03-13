В Одесі нахабно обікрали учасника Євробачення: забрали найцінніше

В Одесі пограбували вокаліста групи O'Torvald Женю Галича, учасника Євробачення-2017, що проходило в Києві. Про подію повідомив сам музикант в Instagram.

За його словами, це сталося 8 березня біля нічного клубу "Трумен" близько 22:55, де виступали O'Torvald. Музикант залишився без найціннішої речі - улюбленої гітари.

"Пизд*ць підкрався непомітно! 8 березня в Одесі, біля клубу "Трумен" в 22:55 з нашого гастрольного бусика вкрали гітару "Woodstock". Гітара унікальна. Другої такої не існує. Продати або публічно грати на ній не вийде. Палєво", - написав Галич.

Музикант пригрозив, що у нього є відео камер відеоспостереження, залишилося з'ясувати особу людини, яка вкрала "Woodstock". Галич попередив, що поки все відбувається без поліції.

Викрадачеві запропонували повернути інструмент добровільно, і такий прийом спрацював.

Вже 13 березня Галич повідомив, що гітара "знайшлася".

В Одесі пограбували Женю Галича з O'Torvald (скрін: instagram.com/jenia_galich)

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