ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі чоловік розгромив маршрутку через карантин

Автор: Людмила Жукова

В Одесі чоловік вирішив помститися водієві маршрутки і розбив каменем вікно

В Одесі чоловік розгромив маршрутку за відмову водія пускати його в транспорт. Справа в тому, що в автобусі не було більше сидячих місць і маршрутник сказав про це чоловікові. Але той відмовлявся прийняти цей факт, вийшов із транспорту, взяв камінь і кинув його у вікно. В результаті постраждав один з пасажирів. Камінь влучив йому в руку.

Це сталося на маршруті №121 рано вранці 15 жовтня. Про це повідомляє Telegram-канал Ху*вая Одеса.

Зазначається, що після події хуліган швидко ретирувався з зупинки.

В Одесі чоловік розбив каменем вікно у маршрутці

Популярні новини

Зазначимо, що під час карантину в Україні водіям маршруток заборонено брати пасажирів, якщо в салоні немає сидячих місць.

Нагадаємо, що 11 жовтня, двоє підлітків влаштували бійку в трамваї біля станції метро "Чернігівська" у Києві. Неповнолітні вибили скло, а також почали бити кондуктора.

Як ми раніше писали, у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги.

Раніше в Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора, але за жінку заступився чоловік.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України маршрутка