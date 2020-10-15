В Одесі чоловік розгромив маршрутку через карантин

В Одесі чоловік розгромив маршрутку за відмову водія пускати його в транспорт. Справа в тому, що в автобусі не було більше сидячих місць і маршрутник сказав про це чоловікові. Але той відмовлявся прийняти цей факт, вийшов із транспорту, взяв камінь і кинув його у вікно. В результаті постраждав один з пасажирів. Камінь влучив йому в руку.

Це сталося на маршруті №121 рано вранці 15 жовтня. Про це повідомляє Telegram-канал Ху*вая Одеса.

Зазначається, що після події хуліган швидко ретирувався з зупинки.

В Одесі чоловік розбив каменем вікно у маршрутці

Зазначимо, що під час карантину в Україні водіям маршруток заборонено брати пасажирів, якщо в салоні немає сидячих місць.

Нагадаємо, що 11 жовтня, двоє підлітків влаштували бійку в трамваї біля станції метро "Чернігівська" у Києві. Неповнолітні вибили скло, а також почали бити кондуктора.

Як ми раніше писали, у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги.

Раніше в Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора, але за жінку заступився чоловік.