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В Одесі люди купаються на замінованих пляжах, незважаючи на заборону (відео)

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Одеса, Понеділок 08 серпня 2022 09:00
В Одесі люди купаються на замінованих пляжах, незважаючи на заборону (відео) В Одесі люди купаються на пляжах (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі з початку війни заборонили купатися на пляжах, бо в морі можуть бути міни. Але люди в розпал сезону плюють на заборону і відпочивають сім'ями на численних пляжах.

Так, в мережі показали, як відпочивальники стрибають у море з пірсу на очах поліції.

Як в Одесі ігнорують правила

Відпочиваючі заходять в море на очах правоохоронців. Ті, в свою чергу, кажуть, що втомилися боротися з порушниками.

"Поліцейські за*балися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки в цій битві за море", — сказано в повідомленні.

У міській раді постійно побоюються, що небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока, адже російські міни можуть неконтрольовано вибухнути. Також людей просять утриматися від відпочинку на пляжі.

Тим не менш, дуже багато українців публікують в соцмережах фото і відео, наприклад, з Аркадії, де показано, як відпочивають на пляжах безтурботні люди.

"Людей дуже багато, грає музика, барабани б'ють", - сказано на відео.

Нагадаємо, що на одному з пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Тому не ризикуйте повторити його долю!

Як ми раніше писали, Маша Фокіна поскаржилася на росіян в Болгарії.

Також читайте, з'явилися нові фото окупованої Арабатської стрілки у розпал сезону.

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