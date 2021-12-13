В Одесі від коронавірусу померла вагітна і її малюк: рідні звинувачують лікарів у недбалості

Як повідомив Олександр Седунов, вся сім'я захворіла на коронавірус ще 12 листопада.

Вагітна жінка звернулася до лікарів і їй сказали пити парацетамол і перебувати вдома.

У госпіталізації їй відмовили - спочатку лікар, у якої жінка стояла на обліку, а потім і завідуюча гінекологією в ПМЛ, яка не хотіла приймати пацієнтку в пологовий будинок.

Через 10 днів жінку госпіталізували, оскільки у неї вже було 50% ураження легенів.

У лікарні вона провела всього три дні, і за словами чоловіка, її лікували лазолваном і давали всього по 6 літрів кисню.

Седунов зазначає, що вагітну жінку на 7 місяці повинні були відправити в ковідне відділення в пологовому будинку, але лікарі це зробили вже після того, як жінка потрапила в реанімацію.

Він додав, що завідуюча терапевтичним відділенням не давала ніякої інформації про його дружину, не дала жінці направлення на аналіз і призначила їй лікування лазолваном і антибіотиками.

Чоловік звинувачує лікарів у недбалості та вважає, що неправильне лікування, затягування часу та неналежні препарати призвели до загибелі молодої жінки та дитини.

У сім'ї підростає ще одна дитина, 5 років. Вона залишилася без матері.