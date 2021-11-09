В Одесі під колесами трамвая загинув молодий боксер: був чемпіоном України

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Бреуса. Щоб витягнути тіло чемпіона України, довелося вдатися до допомоги крана.

Іван Соловйов почав займатися боксом з 11 років. Хлопчика виховувала бабуся і через брак грошей йому дозволили відвідувати секцію безкоштовно.

Іван Соловйов (фото: facebook.com/OdessaBoxingFederation)

У 2013 році Соловйов став чемпіоном України серед спортсменів до 22 років, а через два роки став фіналістом Кубка країни.

У 2019 році рідного брата Соловйова на смерть збив автомобіль.

У Федерації боксу Одеської області просять надати матеріальну допомогу бабусі Соловйова.

Гроші можна перевести на карту 5167919002304961 або рахунок UA373348510000026202111823076. Одержувач Зоя Опанасівна.