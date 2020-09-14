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В Одесі головний санлікар грубо ігнорує карантин: з'явився фотодоказ

Автор: Людмила Жукова

В Одесі помічені головний санітарний лікар і депутат від "Слуги народу" без масок

В Одесі помічені головний санітарний лікар України Віктор Ляшко і депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький. Високопоставлені особи приїхали сюди, щоб інспектувати місцеві лікарні, але самі карантин порушують.

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Справа в тому, що Ляшко і Радуцький вирішили пообідати в ресторані Casa Romani trattoria, але в масках їм було незручно і жарко, вони вирішили їх не надягати. Також не стала робити цього і офіціантка, яка обслуговує таких гостей. Про це повідомляє "Страна".

На знімках видно, як перед засіданням санлікар і нардеп зайшли в італійський ресторан. Вони вибрали столик на літній терасі і замовили салат і чай. Віп-відвідувачі закладу про щось захоплено спілкувалися і курили, а офіціантка приносила страви без захисної маски.

В Одесі "засвітилися" Ляшко і Радуцький (фото: https: strana.ua)

Зазначимо, що час спілкування з журналістами в Одесі чиновники говорили, що тут не дотримуються норм і правил карантину, як ніби його й зовсім немає. Михайло Радуцький поскаржився, що йому теж було незручно три години сидіти в масці на засіданні комітету. Але тільки загальне дотримання дистанції та масочного режиму допоможе подолати пандемію.

Зазначимо, що Одеса за час карантину не раз відрізнялася недотриманням карантинних заходів. В місті люди не носили маски, нічні клуби працювали практично постійно, а соціальна дистанція не дотримувалася.

Як ми раніше писали, лікар зі Львова розповів про важккі ускладнення після COVID-19.

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