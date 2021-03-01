У Одесі ледь не вбили відомого українського режисера: це був замовний напад

Про напад на себе Євген повідомив на власній сторінці у Facebook . Там він також показав наслідки жорстокого побиття.

"На мене було скоєно напад. Замах на життя. Замовлення. Порушено кримінальну справу. Били в обличчя та голову, був гострий предмет, бо над оком різане поранення", - написав він.

За словами Євгена, напад стався 8 грудня 2020 року. А погрози йому почали надходити ще раніше.

"В кінці жовтня 20-го року я отримав два анонімних дзвінка на телефон, де чоловічий голос казав: "Валіть з театру і будете цілий". На "ви", - написав Євген.

Євген Лавренчук (фото: facebook.com/eugenelavrenchuk.official)

Потім директорка Одеської опери запросила його до свого кабінету та в приватній розмові запитала, чи має він плани подавати свою кандидатуру на посаду художнього керівника-директора Одеської опери, адже термін дії її контракту добігає кінця.

"Моя відповідь була позитивною, оскільки бачу перспективи творчого розвитку театру, маю відповідну освіту, кваліфікацію та досвід, тим не менш, мною була заявлена готовність та бажання йти з нею у парі за будь-яких результатів конкурсу", - повідомив Євген.

А вже через декілька днів, 8 грудня, на нього було скоєно напад.

"Саме в той час, коли закінчилася моя репетиція, під вікна мого кабінету підійшли двоє найнятих виконавців і почали цільово стежити за мною через вікно. Вони чекали на мене протягом 30 хв, а потім слідкували за мною, сестрою та моїм племінником, після чого здійснили напад. У результаті нападу, мені було зроблено операцію та порушена кримінальна справа", - написав Євген.

"Мені стало відомо, що до солістів Одеської опери зверталися представники дирекції та працівники наближені до керівництва театру з вимогами підписувати наклеп на мене, про мою непрацездатність, відсутність таланту тощо. Майже всі артисти відмовились це робити, за що їм від мене низький уклін. Скріни СМСок та повідомлень від артистів театру я маю, там вказані прізвища, хто до них підходив з вимогами підписувати наклеп, матеріали передані в прокуратуру, але приватні дані приховані, так що мої колеги-артисти можуть бути спокійними, репресій в їх сторону не буде", - написав режисер.

Уже 10 лютого цього року Лавренчук отримав офіційний лист від директорки театру про непродовження з ним, як з головним режисером, контракту з 15 березня цього року.

Документ, про який говорить режисер

"Нікого не звинувачую. Висновки робіть самі", - резюмував митець.

Хто такий Євген Лавренчук

Лавренчук народився в 1982 році у Львові. Закінчив Російську академію театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка), потім - вищі курси хореографії в польському Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської та Вищі курси режисерів ігрового кіно у Москві.

До 2015 року керував "Польським Театром" у Москві. Але з початком війни на Донбасі покинув Росію на знак незгоди з політикою держави, яку назвав "злочинною".

Євген Лавренчук (фото: facebook.com/eugenelavrenchuk.official)

Євген є лавреатом багатьох премій, у тому числі премії ім. Леся Курбаса - найпрестижнішої державної театральної нагороди України.

Цікавий факт: майбутній зірковий режисер був вигнаний з 10-го класу школи за погану поведінку, але вступив до ГІТІСу на режисуру відразу на другий курс, що зробило його наймолодшим випускником ГІТІСу за всю історію.

Вільно володіє українською, англійською, польською, івритом, російською та французькою мовами.

Євген Лавренчук (фото: facebook.com/eugenelavrenchuk.official)