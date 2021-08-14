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В Одесі безхатько зрізав прапор України, встановлений на честь загиблих 2 травня (фото)

Автор: Володимир Костирін

В Одесі чоловік без певного місця проживання зрізав і забрав державний прапор України, встановлений на місці загибелі активістів, які захищали цілісність країни під час подій 2 травня 2014 року. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Про це 14 серпня передали в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради на сторінці в Facebook.

Після фіксації таких дій безхатька, черговий оператор системи спостереження зміг відстежити маршрут зловмисника, і повідомив про це співробітникам "Муніципальної варти".

У центрі Одеси чоловік намагався викрасти прапор України (фото: facebook.com/dmb.omr)

Правоохоронці зустріли викрадача стяга на громадській зупинці Софіївська/Преображенська. Чоловіка затримали та повернули на місце злочину. Потім викликали поліцію.

Викрадача прапора спіймали одеські правоохоронці (фото: facebook.com/dmb.omr)

Як з'ясувалося, порушником виявився звичайний безхатько, який вкрав прапор, щоб повісити його в їдальні для інших людей, теж позбавлених даху над головою. Забрати стяг чоловік вирішив, тому що "він дуже гарний".

Охоронці "Муніципальної варти" провели з "цінителем" прекрасного профілактичну бесіду та "пояснили громадянину, що так ніхто не робить".

У результаті чоловік повісив викрадений прапор на місце, а муніципали подарували громадянину для його їдальні інший стяг України.

Бездомний повісив викрадений прапор України на місце, і йому подарували інший стяг (фото: facebook.com/dmb.omr)

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі молодик спалив прапор України, а потім записав відео з вибаченнями.

Також ми писали про те, що в червні в Полтаві вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ.

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Одеса