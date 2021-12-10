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В Одесі бабусі на спортмайданчику стали зірками мережі: дивіться на відео, що вони витворяють

Автор: Людмила Жукова

В Одесі на спортивному майданчику дві пенсіонерки показали бадьорість духу і як треба займатися спортом.

Відео з вправами бабусь опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".

"Зацініть, що витворяють одеські бабусі о 7 ранку", - підписав автор відео.

На кадрах ми можемо спостерігати, як дві пенсіонерки прийшли на один з місцевих спортивних майданчиків.

Кожна з них вибрала для себе тренажер і почала займатися фізичними вправами. Бабусі активно працювали руками і ногами.

В Одесі бабусі "прокачали" спортмайданчик

Відзначимо, що в Харкові, наприклад, комунальники теж відзначилися і стали зірками мережі. Чоловіки згадали дитинство і на кілька хвилин стали дітьми.

Як ми раніше писали, 104-річна Українка вакцинувалася від коронавірусу перед подорожжю за кордон.

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Одеса