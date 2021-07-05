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Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію: таким місто ще не бачили

Автор: Людмила Жукова

Негода накрила Україну 4 липня і Одеса не стала винятком. Так, у місті пройшли сильні зливи, які затопили його. Таким морський курорт давно не бачили.

Про це розповіли в місцевому Telegram-каналі.

Так, опади призвели до підтоплення провулку високого, вулиць водопровідної, Балківської, Середньофонтанської, армійської, Інглезі, Приморської, Мельницької та ряду вулиць у центрі міста, де колектори "Інфоксводоканалу" за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим об'ємом дощової води.

Відзначається, що за 4 липня в місті випало 24,4 мм опадів, а це більш ніж половина місячної норми.

В Одесі злива затопила місто

Прогнози синоптиків

Синоптики повідомляють, що циклон і антициклон по черзі визначатимуть погоду в Одесі на цьому тижні. Очікуються сильні дощі, грози, штормовий вітер і посилення спеки. Пік спеки припаде на вихідні. Температура повітря підніметься до + 30 градусів.

Як ми писали раніше, на одному з найпопулярніших українських курортів - Бердянську 4 липня пронісся потужний ураган.

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Одеса