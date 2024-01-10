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В Одессе открывается фотовыставка о самой сложной зиме в истории Украины

В Одессе открывается фотовыставка о самой сложной зиме в истории Украины (фото: пресс-служба организаторов)
Автор: Илона Свиридова

Украинские фотографы Сергей Коровайный, Саша Маслов, Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Михаил Палинчак, Сергей Моргунов, Павел Петров и многие другие через фотовыставку "Сміливі нести світло" рассказывают в своих работах о прошлой зиме, которая стала одним из самых тяжелых испытаний за всю историю независимой Украины.

Об этом говорится в Telegram компании ДТЭК.

На фото показано, как украинцы жили, налаживали быт, продолжали работать и помогать друг другу во время массовых отключений света.

Фотовыставка откроет свои двери для одесситов и гостей города уже в эту субботу, 13 января, в Одесском национальном художественном музее, который недавно возобновил работу после попадания российской ракеты.

"Документация массовых отключений света дает новое измерение, новую глубину в понимании того, как украинцы переживают самые тяжелые времена своей жизни и одновременно формируются как нация - мы адаптируемся к любому дискомфорту, но не соглашаемся на малейшие компромиссы с совестью", - говорится в сообщении арт-кураторов выставки.

"В проекте мы видим много надежды, ценностей, которые объединяют нас всех и персональный травматический опыт превращают в коллективное сопротивление отчаянию, создают новые формы существования. Через документацию войны мы видим, что даже в тяжелейших условиях украинцы находят способ учиться, создавать, работать. Продолжать борьбу", - отмечает арт-куратор Катя Тейлор.

Фотографии тяжелейшей зимы со всей Украины также собраны в одноименную книгу, которая будет представлена на выставке и станет еще одним документом войны, который увидит весь мир.

Ранее фотовыставка прошла в Киеве, Харькове, Львове и Днепре.

Организаторы проекта: ДТЭК и Port of Culture, при поддержке партнеров Ist Publishing, Ukrainian Association of Professional Photographers.

Выставка будет работать в Одесском национальном художественном музее с 13 января по 4 февраля по адресу ул. Софиевская, 5а, с 11:00 до 17:00 (среда – воскресенье).

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