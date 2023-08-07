Очно или онлайн: в Минобразования назвали области, где студенты будут вынуждены учиться дома

По словам Винницкого, длительное обучение онлайн негативно влияет на качестве образования. И хотя вузам рекомендуют переходить на офлайн-формат, безопасность остается главным приоритетом. Все учреждения образования обязаны иметь надежные укрытия.

Очное (офлайн-формат) обучения рекомендован на тех территориях, где нет опасности артиллерийских обстрелов или С-300.

"И Минобразования, и государство работают над тем, чтобы помочь учебным заведениям обеспечить наличие обустроенных укрытий. Хоть это и не всегда удается. Есть разного рода возможности, города и заведения", - сказал замминистра.

Он назвал города, где на данный момент офлайн обучение студентов невозможно, даже при наличии хороших укрытий.

"Я хочу ответственно заявить, что речь не идет о Запорожье, о Харькове, очевидно, о Николаеве и Херсоне, и даже не об Одессе. Но Киев, Тернополь, Винница, Франковск, Львов и так далее, где есть периодические тревоги, но непосредственной угрозы артиллерии или наземных действий нет, мы рекомендуем выходить в офлайн", - подчеркнул Винницкий.

Также названы причины, которые снижают качество образовательного процесса: