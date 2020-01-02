Як очистити організм після застілля: Уляна Супрун розповіла про детокс

Уляна Супрун розповіла про способи очищення організму після новорічних пиятик
Уляна Супрун розповіла, як привести до ладу організм після новорічного застілля. Вона також зазначила, що виведення токсинів - це просто маркетинговий хід і цих токсинів не бачили навіть патологоанатоми. За словами експерта, саме головне уникати переїдання, а також не зловживати алкоголем, тобто не напиватися до нестями.
Як уникнути навантаження на печінку та шлунок після свят:
У "святкову казкову ніч" до деяким людей приходить запор, насамперед через зневоднення, викликане кавою, алкоголем і переїданням сухою їжею. В інші дні причиною запору може бути недолік клітковини в раціоні або хвороби шлунково-кишкового тракту. Запор відчувається у вигляді слабкості, дратівливості і навіть може призвести до сильного зниження тиску. Для того, аби його уникнути, слід пити воду, не пити алкоголь, віддати перевагу квашеній капусті, танцювати або гуляти.Слід пам'ятати, що коли людина рухається - її кишечник починає працювати.
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