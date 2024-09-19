Этот украинский суперовощ очистит печень и избавит от ревматизма: о чем идет речь

Черная редька - это популярный в Украине овощ. Благодаря содержанию антисептических ингредиентов, которые угнетают рост бактерий и паразитов, успокаивают метеоризм и поддерживают пищеварение, он также используется в медицине.

Какие полезные свойства черной редьки?

Известный фитотерапевт д-р Генрик Ружанский рассказал, что черная редька также содержит глюкобрасицин, синигрин и глюкорафинин (соединения серы), эфирное масло, метилмеркаптан, антоцианы, фитостеролы (брасикастерин, бета-ситостерин), 8 мг А, D, Е и группы В, а также калий (ок. 1000-1200 мг), йод, железо, медь, цинк, марганец, фосфор, кальций, магний, натрий.

От чего помогает сок черной редьки?

Употребление сока черной репы и экстрактов черной редьки дезинфицирует пищеварительную систему. Сок повышает выработку желудочного сока, стимулирует пищеварение, ускоряет обмен веществ, а также оказывает желчегонное и спазмолитическое действие. Благодаря этому легче отходят газы, избавляется от метеоризма, снимается боль в желудке.

Сок также помогает бороться с бактериальными и паразитарными инфекциями, очищает организм от токсинов и ненужных продуктов метаболизма.

Сок и экстракты черной редьки используются во многих косметических средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры для волос с черной репой, лосьоны и ампулы. Они укрепляют волосяные луковицы, предотвращают выпадение, питают кожу головы и стимулируют рост. Вы можете сделать домашний лосьон для волос из черной репы самостоятельно.

Просто натрите редьку и выжмите из нее сок, отжав его через марлю. Втирайте сок в кожу головы. Держите около 3 часов, затем вымойте голову. Используйте лосьон 2-3 раза в неделю в течение минимум месяца, чтобы укрепить волосы и увидеть результаты.

Также соком черной редьки можно мыть угревую сыпь и себорейную кожу. Она угнетает выделение кожного сала, уменьшает блеск кожи, оказывает бактерицидное действие, уменьшая появление недостатков и прыщей. Питает и увлажняет кожу, а также осветляет и выравнивает ее цвет, стимулирует кровообращение в коже и способствует заживлению ран.

Простым природным средством для пищеварения, также очищающим печень и очищающим организм, является редька с оливковым маслом. Просто натрите черную репу и добавьте небольшое количество качественного оливкового масла первого отжима, не очень очищенного, которое мутное и зеленое. Этот продукт обладает желчегонными свойствами и помогает избавиться от мелких отложений в желчных протоках.