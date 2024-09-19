Цей український суперовоч очистить печінку і позбавить від ревматизму: про що мова

Чорна редька - це популярний в Україні овоч. Завдяки вмісту антисептичних інгредієнтів, які пригнічують ріст бактерій і паразитів, заспокоюють метеоризм і підтримують травлення, він також використовується в медицині.

Які корисні властивості у чорної редьки?

Відомий фітотерапевт д-р Генрик Ружанський розповів, що чорна редька також містить глюкобрасицин, синігрин і глюкорафінін (сполуки сірки), ефірну олію, метилмеркаптан, антоціани, фітостероли (брасикастерин, бета-ситостерин), вітамін С (40-80 мг), вітаміни А, D, Е і групи В, а також калій (прибл. 1000-1200 мг), йод, залізо, мідь, цинк, марганець, фосфор, кальцій, магній, натрій.

Від чого допомагає сік чорної редьки?

Вживання соку чорної ріпи і екстрактів чорної редьки дезінфікує травну систему. Сік підвищує вироблення шлункового соку, стимулює травлення, прискорює обмін речовин, а також має жовчогінну та спазмолітичну дію. Завдяки цьому легше відходять гази, позбавляється від метеоризму, знімається біль у шлунку.

Сік також допомагає боротися з бактеріальними та паразитарними інфекціями, очищає організм від токсинів і непотрібних продуктів метаболізму, оскільки має сечогінну дію. Пити сік треба по 2-3 столові ложки 2-3 рази на день.

Сік і екстракти чорної редьки використовуються в багатьох косметичних засобах по догляду за волоссям, таких як шампуні та кондиціонери для волосся з чорною ріпою, лосьйони та ампули. Вони зміцнюють волосяні цибулини, запобігають випаданню, живлять шкіру голови і стимулюють ріст. Ви можете зробити домашній лосьйон для волосся з чорної ріпи самостійно.

Просто натріть редьку і вичавіть з неї сік, віджавши його через марлю. Втирайте сік у шкіру голови. Тримайте близько 3 годин, а потім вимийте голову. Використовуйте лосьйон 2-3 рази на тиждень протягом принаймні місяця, щоб зміцнити волосся та побачити результати.

Також соком чорної редьки можна мити вугровий висип і себорейну шкіру. Вона пригнічує виділення шкірного сала, зменшує блиск шкіри, має бактерицидну дію, зменшуючи появу недоліків і прищів. Живить і зволожує шкіру, а також освітлює і вирівнює її колір, також тимулює кровообіг у шкірі та сприяє загоєнню ран.

Простим природним засобом для травлення, який також очищає печінку та очищає організм, є редька з оливковою олією. Просто натріть чорну ріпу і додайте невелику кількість якісної оливкової олії першого віджиму, не дуже очищеної, яка каламутна та зеленувата. Цей продукт має жовчогінні властивості і допомагає позбутися від дрібних відкладень в жовчних протоках.