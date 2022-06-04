Очищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюанси

Очищення - важливий етап догляду за шкірою обличчя, але досить часто жінки зізнаються, що для очищення шкіри вони використовують лише воду, а інколи ще гірше - звичайне або рідке мило. Так робити не можна, якщо хочете мати здорову та красиву шкіру.
Дерматолог-косметолог Наталія Попова перелічила в Instagram важливі правила очищення шкіри.
Як правильно очищувати шкіру:
обов‘язково перед вмиванням потрібно мити руки, щоб не розносити бактерії по обличчю;
вода для вмивання має бути теплою (занадто холодна чи гаряча вода може викликати роздратування, почервоніння, сухість шкіри та інше);
вмиватися потрібно 2 р/д:
вранці - очищаємо шкіру від надлишку шкірного сала, яке з‘явилося за ніч та готуємо її до денного догляду;
ввечері - важливо очистити шкіру від макіяжу, відмерших клітин та пилу, щоб підготувати її до сну;
засіб повинен бути підібраний згідно вашого типу шкіри, щоб не нашкодити їй
ретельно змийте очищуючий засіб, щоб на шкірі не було залишків ПАРів;