RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Очищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюанси

Очищення шкіри (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Очищення - важливий етап догляду за шкірою обличчя, але досить часто жінки зізнаються, що для очищення шкіри вони використовують лише воду, а інколи ще гірше - звичайне або рідке мило. Так робити не можна, якщо хочете мати здорову та красиву шкіру.

Дерматолог-косметолог Наталія Попова перелічила в Instagram важливі правила очищення шкіри.

Як правильно очищувати шкіру:

  • обов‘язково перед вмиванням потрібно мити руки, щоб не розносити бактерії по обличчю;
  • вода для вмивання має бути теплою (занадто холодна чи гаряча вода може викликати роздратування, почервоніння, сухість шкіри та інше);
  • вмиватися потрібно 2 р/д:
  • вранці - очищаємо шкіру від надлишку шкірного сала, яке з‘явилося за ніч та готуємо її до денного догляду;
  • ввечері - важливо очистити шкіру від макіяжу, відмерших клітин та пилу, щоб підготувати її до сну;
  • засіб повинен бути підібраний згідно вашого типу шкіри, щоб не нашкодити їй
  • ретельно змийте очищуючий засіб, щоб на шкірі не було залишків ПАРів;
  • витираємо обличчя одноразовим паперовим рушником;

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.nataliia_popova)

Раніше ми писали, які прості лайфхаки від дерматологів допоможуть впоратися з сухістю ліктів.

Також були названі 5 помилок у догляді за шкірою, через які можуть виникати зморшки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Б'юті-порадиДогляд за шкірою