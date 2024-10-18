"Очі" против "Вежі": СМИ выяснили, что стоит за конфликтом между "Асгардом" и "Тихоходом"

"Скандал с "Асгардом" стал лишь поводом для воплощения давнего плана ликвидировать систему наблюдения за фронтом "Очі", которая была бесплатно передана военным, а во время ее создания не использовались государственные средства. Конкуренция технических решений внутри Сил обороны приобрела угрожающий характер для самой же обороны. Одно дело, когда соревнуются идеями, другое – когда к борьбе привлекают медийный и политический инструментарий и пробуют блокировать систему глобального наблюдения в то время, когда она используется при ведении боев и является источником критически важной оперативной информации. А поскольку тема касается критической военной сферы - за развитием событий следят в РФ", - пишет журналист.

В статье отмечается, что не случайно часть блогеров, комментируя видео "Асгарда", начали сравнивать систему "ОЧІ" и ее конкурента - более позднюю систему "Вежа" ("VEZHA").

"Относительно программного решения "Вежа" (Vezha): оно появилось значительно позже и практически копирует функционал системы "Очі". По информации источника, группа военнослужащих, получив доступ к системе "Очі", создали "Вежу" и оформили ее как служебное произведение. Она является модулем другого проекта - "Delta", который разрабатывался волонтерами на грантовые средства с 2016 года, но все никак не смог запуститься. По словам собеседника в ВСУ, "Вежа" является искусственным конкурентом "Очей", но до сих пор находится в состоянии разработки и постоянно тянет средства, как государственные, так и грантовые. Более того, оказалось, что Delta, при в целом одобрительных отзывах уязвима к взлому", - говорится в статье.

При этом разработчики "Вежі" и заинтересованные лица считают, что система "Очі", которая уже есть на службе, - прямой конкурент их продукта и препятствие для внедрения. Кроме того, после признания системы "Очі" официальной системой ВСУ разработчики "Вежі" потеряют финансирование.

"Очі" признана официальной системой ВСУ и станет обязательной для всех подразделений, все остальные проекты могут потерять финансирование. В том числе и грантовые средства. И возникнут вопросы зачем и по чьему заказу делались дубликаты и тратились государственные и спонсорские средства, когда был бесплатно передан продукт? Поэтому и началась эта "война" внутри. Именно поэтому больше всего включились в скандал представители грантовых организаций", - цитирует автор статьи собеседника по ВСУ.

Таким образом, скандал с видео "Асгарда" - не информационная кампания против "Тихохода", а повод сделать имя автора системы "Глаза" токсичным и раскрутить кампанию против этой важной системы и реальных возможностей ВСУ, считает источник в Сухопутных войсках.

Как сообщалось, подразделение "Асгард" опубликовало в соцсетях смонтированное видео с обвинениями в адрес Александра "Тихохода" Дмитриева - советника командующего Сухопутными войсками. Его упрекали за нецензурные высказывания и вроде бы непричастность к ВСУ. Командование Сухопутных войск заявило, что проведет расследование. И попросило на время проверки воздержаться от оценок, поскольку информация в видео неполная и может быть неверной.

Александр "Тихоход" Дмитриев – киевлянин, участник Революции достоинства, организатор и координатор Общественного караула Оболони и общественной инициативы "Авто сотня". В начале широкомасштабного российского вторжения он стал инициатором подрыва дамбы в Козаровичах, в результате чего наступление оккупантов в Киев захлебнулось. Также Дмитриев в 2022 году выступил автором и координатором создания системы "Очі".