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У черзі за морепродуктами: українські вчені показали приголомшливе фото пінгвінів в Антарктиді

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали фото пінгвінів в черзі за їжею до океану

В Антарктиді, неподалік від української станції "Академік Вернадський" зняли приголомшливе фото пінгвінів. Тварини вишикувалися в чергу до океану, щоб добути там рибу. Знімок опублікувала в Facebook інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук Анна Соїна.

"Чергу за морепродуктами. З чотирьох до п'яти ранку на острові Галіндез двіжуха по повній програмі", - підписала Ганна кадр.

Відзначимо, що зараз в районі антарктичної станції весна. Тварини, судячи з усього, вирішили влаштувати собі ранній сніданок.

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Пінгвіни в Антарктиді вишикувалися в чергу (фото: facebook.com/anna.soina.aditu)

До речі, трохи раніше фото із смішними пінгвінами опублікували на сторінці 25-ої української експедиції в Facebook.

"Початок весни на острові Галіндез", - підписали відеоролик.

В коментарях до посту Ганни з пінгвінами українці подякували дівчині за такі прекрасні фото пінгвінів.

  • Дякую за ваші фото! Вони класні, дуже цікаві!.
  • Суцільні затори.
  • Як у казці, а наживо це бачити... я і не уявляю цих емоцій.
  • За рік твоєї роботи, я дізналася про пінгвінів більше, ніж за все життя.

Як ми раніше повідомляли, пінгвіни можуть виділяти веселяючий газ. До такого висновку прийшли датські біологи, що трохи "сп'яніли" вивчаючи колонії королівських пінгвінів на островах між Антарктидою і Південною Америкою.

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