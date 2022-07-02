Окреслюйте кордони: психолог розповіла, як спілкуватися з токсичними людьми

Протягом життя кожен з нас зіштовхується з абсолютно різними людьми. Хтось із них викликає в нас симпатію, хтось - ні.

Практичний психолог Юлія Ворман розповіла, як правильно спілкуватися з токсичними людьми, якщо цього не можна уникнути. Про це повідомляє "Психологічна підтримка".

Постійне спілкування з токсичними людьми може:

негативно вплинути на ваш емоційний стан,

зруйнувати віру в себе, ваші переконання, цілі,

викликати почуття спустошення й неспроможності ні на що,

сприяти виникненню конфліктів між вами та вашим оточенням.

Здається, що ідеальний варіант у такому разі - повністю припинити всіляку взаємодію з цією людиною. І це насправді так, але далеко не завжди є змога так вчинити, адже нерідко токсичними можуть бути ваші колеги, начальник, одногрупник, або - родич.

Наступні рекомендації можуть полегшити вам життя, якщо з тих чи інших причин ви не маєте змоги уникнути токсичного спілкування.

Як спілкуватися з токсичними людьми:

1. Не чекайте від такої людини змін.

Набагато простіше будувати діалог, коли ви чітко розумієте, що токсичний співрозмовник навряд чи колись стане поводитися інакше.

2. Окреслюйте чіткі кордони, адже улюблене заняття токсичної людини - тиснути своїми емоціями й порушувати особистий простір інших.

Відкиньте ввічливість і позначте межі допустимого.

3. Беріть контроль над розмовою на себе.

Токсичні люди вправні маніпулятори, тому розуміючи це - слідкуйте за напрямом бесіди, щоб не потрапити в "пастку". Це не так складно, як здається. Наприклад, можна спритно змінити тему розмови, щоб охолодити співрозмовника.

4. Не давайте чіткі відповіді на незручні запитання.

5. Будьте стримані.

Токсичні люди обожнюють захоплювати інших у "воронку негативних емоцій". Якщо ви потрапите в неї, то станете жертвою провокацій і будете відповідати негативом на негатив. А отже - втратите рівновагу.

6. Будьте прямолінійні.

Чітке формулювання своєї позиції дуже часто лякає токсичних людей. Відкрито кажіть, що вас не влаштовує.

7. Фільтруйте інформацію про себе.

Токсичні люди часто "надмірно відверті". Це один із прийомів втертися в довіру. І цілком нормально, що у вас виникне бажання бути відвертими у відповідь. Але пам'ятайте, що надана вами особиста інформація потім може бути використана проти вас.

8. Скоротіть тривалість спілкування, якщо не маєте змоги повністю відмовитися від нього.

9. Намагайтесь із співчуттям ставитися до токсичних людей, бо вони не народилися такими, але з тих чи інших причин не навчилися задовольняти свої потреби екологічним шляхом. Розуміючи це, ви допоможете передусім собі не стати жертвою провокацій і дистанціюватися від такої людини з почуттям співчуття, а не злості, ненависті, роздратування.