"Дуже багато плачу": Каменських зізналась у захворюванні і не стримала сліз

"Я намагаюся знайти баланс, намагаюся знайти, як собі допомогти. Але ніяк я собі не допоможу. У мене дуже поганий сон, я дуже нервую. До мене повернулися панічні атаки, які з’явилися після перенесеної корони. Я дуже багато плачу, хвилююсь, переживаю. Підіймаю очі в небо і кажу: "Боже, зупини це, ну не може це бути так довго". Це горе, яке просто живе з тобою", - зазначила Каменських зі сльозами на очах.

Настя каже, що зараз "неможливо бути спокійним, просто чекаєш, поки це все закінчиться".

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

У багатьох людей на фоні стресу виникли ще й кризи в стосунках із коханими.

Та Настя каже, що це абсолютно не її з Потапом історія.

"Які можуть бути проблеми, коли люди навпаки повинні об’єднуватися? Ми з Льошою дивимося в одному напрямку, йдемо разом, одне одного підтримуємо і допомагаємо. Робимо все можливе, що можемо зробити для своєї країни", - говорить вона.

"Ми про це навіть не думаємо. Єдине бажання - щоб настав мир. Можливо, одне одного чмокнемо, скажемо: "Я тебе кохаю, підтримую, я з тобою", - додає співачка.

Зараз Настя з нетерпінням чекає закінчення війни. Мріє про те, як нарешті побачить своїх родичів та як усією країною ми відзначатимемо нашу перемогу над ворогом.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Додамо, що панічні атаки - це захворювання. Воно характеризується нападами тривоги, нав'язливого страху та іншими симптомами, наприклад, пітливість, тремтіння, нудота тощо.

Панічні атаки можуть бути ознакою неврозів, а напади найчастіше проявляються раптово.