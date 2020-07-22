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Звичайна яєчня може бути смертельно небезпечна: кому не можна її їсти

 

Названі категорії людей, яким не можна їсти яйця на сніданок

Багато українців воліють снідати смаженими яйцями, але не для всіх категорій людей такий прийом їжі буде корисний. Зазначимо, що яєчня - це доступне всім джерело білка, в цьому блюді майже немає вуглеводів, а кількість жиру буде залежати від кількості олії, з якою ви приготуєте.

Також яйця містять велику кількість вітамінів D, B6, B12 і таких мінералів, як цинк, залізо і мідь. Цікаво, що присутність таких антиоксидантів, як лютеїн і зеаксантин, може допомогти поліпшити зір, а також запобігти дегенерації макули і катаракті. Про це пише E-Times.

Дієтологи радять їсти яйця кожен день за умови, що у вас немає проблем зі здоров'ям. Особливо корисні яйця для дітей, адже вони можуть не тільки забезпечити організм багатьма поживними речовинами, а й допомогти сформувати м'язи.

Але якщо у вас є такі хронічні захворювання, як ожиріння або проблеми з серцем або судинами, яєчню вам краще уникати.

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Кращим варіантом для вас будуть варені круто яйця без жовтка, оскільки вони містять певну кількість холестерину і основна кількість жирів. Однак, якщо подібних проблем зі здоров'ям у вас немає, яєчня з рідким жовтком шкідливою для вас не буде. Якщо ви стежите за вагою, то можете додати до неї овочів, щоб зробити страву більш ситною і поживною.

Як ми раніше писали, спеціаліст назвала продукти, які категорично не можна їсти натщесерце.

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