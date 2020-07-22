Звичайна яєчня може бути смертельно небезпечна: кому не можна її їсти

Багато українців воліють снідати смаженими яйцями, але не для всіх категорій людей такий прийом їжі буде корисний. Зазначимо, що яєчня - це доступне всім джерело білка, в цьому блюді майже немає вуглеводів, а кількість жиру буде залежати від кількості олії, з якою ви приготуєте.

Також яйця містять велику кількість вітамінів D, B6, B12 і таких мінералів, як цинк, залізо і мідь. Цікаво, що присутність таких антиоксидантів, як лютеїн і зеаксантин, може допомогти поліпшити зір, а також запобігти дегенерації макули і катаракті. Про це пише E-Times.

Дієтологи радять їсти яйця кожен день за умови, що у вас немає проблем зі здоров'ям. Особливо корисні яйця для дітей, адже вони можуть не тільки забезпечити організм багатьма поживними речовинами, а й допомогти сформувати м'язи.

Але якщо у вас є такі хронічні захворювання, як ожиріння або проблеми з серцем або судинами, яєчню вам краще уникати.

Кращим варіантом для вас будуть варені круто яйця без жовтка, оскільки вони містять певну кількість холестерину і основна кількість жирів. Однак, якщо подібних проблем зі здоров'ям у вас немає, яєчня з рідким жовтком шкідливою для вас не буде. Якщо ви стежите за вагою, то можете додати до неї овочів, щоб зробити страву більш ситною і поживною.

Як ми раніше писали, спеціаліст назвала продукти, які категорично не можна їсти натщесерце.