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Обычная яицница может быть смертельно опасна: кому нельзя ее есть

 

Названы категории людей, которым нельзя есть яйца на завтрак

Многие украинцы предпочитают завтракать жареными яйцами, но не для всех категорий людей такой прием пищи будет полезен. Отметим, что яичница - это доступный всем источник белка, в этом блюде почти нет углеводов, а количество жира будет зависеть от количества масла, с которым вы ее приготовите.

Также яйца содержат большое количество витаминов D, B6, B12 и таких минералов, как цинк, железо и медь. Интересно, что присутствие таких антиоксидантов, как лютеин и зеаксантин, может помочь улучшить зрение, а также предотвратить дегенерации макулы и катаракте. Об этом пишет E-Times.

Диетологи советуют есть яйца каждый день при условии, что у вас нет проблем со здоровьем. Особенно полезны яйца для детей, ведь они могут не только обеспечить организм многими питательными веществами, а и помочь сформировать мышцы.

Но если у вас есть такие хронические заболевания, как ожирение или проблемы с сердцем или сосудами, яичницу вам лучше избегать.

Лучшим вариантом для вас будут вареные вкрутую яйца без желтка, поскольку они содержат определенное количество холестерина и основное количество жиров. Однако, если подобных проблем со здоровьем у вас нет, яичница с жидким желтком вредной для вас не будет. Если вы следите за весом, то можете добавить к ней овощей, чтобы сделать блюдо более сытным и питательным.

Как мы ранее писали, специалист назвала продукты, которые категорически нельзя есть натощак.

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