Обов'язково сюди повернусь: MARUV захопилася красою Росії

MARUV публічно захопилася, як красива природа в Російській Федерації
MARUV - скандальна українська співачка, яка отримала перемогу у Національному відборі на Євробачення, але так і не представила нашу державу на європейському конкурсі, захоплюється красою Росії. Туди епатажна співачка їздить із задоволенням давати концерти. Так і в цей раз, виконавиця відвідала РФ з виступом і вирушила співати в Алтайський край.
Звідти вона опублікувала фотографії, який розмістила в Stories в Instagram.
Артистка висловила надію, що ще раз повернеться сюди як туристки, а не з концертом.
"Як же тут красиво",- описала свої емоції співачка.
Скріншот (instagram.com/maruvofficial)
"Обов'язково сюди повернусь, як турист", - пише артистка.
Скріншот (instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, MARUV поділилася результатами гарячого фотосету в купальнику. Співачка відпочила з чоловіком в мальовничій Албанії.
До речі, MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.