Обов'язкова вакцинація в Україні: для кого будуть винятки і як каратимуть порушників

В Україні ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для представників деяких професій - МОЗ своїм указом затвердив перелік організацій, представники яких мають бути щеплені. Також у відомстві розповіли, кого пізніше додадуть до такого списку.
Які санкції застосовуватимуться до порушників, для кого зроблять винятки та коли запрацює нововведення - читайте в матеріалі Styler.
Зазначимо, що раніше в різних містах мери вже ініціювали подібні вимоги до держслужбовців і працівників місцевого самоврядування. Тепер подібна практика, але в розширеному варіанті, впроваджується на загальнодержавному рівні.
Згідно з вимогою МОЗ, в початковий перелік (пізніше з'явиться і додатковий) входять і працівники держструктур, і педагоги з вихователями, а саме:
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що відомство завершило перший етап визначення професій, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим. Пізніше в цей список включать також:
Зазначається, що людей з протипоказаннями до вакцинації від коронавірусу змушувати робити щеплення не будуть.
"Важливо, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації", - йдеться в повідомленні.
Наказ МОЗ від 4 жовтня (№ 2153) був зареєстрований в Мін'юсті 7 жовтня (№1306/36928), набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
За відмову від обов'язкової вакцинації протягом цього періоду працівники закладів освіти та органів виконавчої влади відсторонять від роботи без збереження зарплати.
Раніше повідомлялося, що в Україні до "червоної" зони потрапили дві області, і найближчим часом там посилять карантин.