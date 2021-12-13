Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус": які фільми та актори потрапили до списку
Фото: Названі всі номінанти на Золотий глобус (Getty Images)
У Каліфорнії оголосили номінантів премії "Золотий глобус". Це друга велика кінопремія, яка вручається голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року.
Хто потрапив до короткого списку номінантів "Золотого глобуса", повідомили на сайті кінопремії.
Краща режисура:
- Джейн Кемпіон "Влада пса"
- Меггі Джилленхолл "загублена дочка"
- Дені Вільньов "Дюна"
- Кенет Брана "Белфаст"
- Стівен Спілберг "Вестсайдська історія"
Кращий сценарій:
- ПТА - "Лакрична піца"
- Кеннет Брана - "Белфаст"
- Джейн Кемпіон - "Влада пса"
- Адам МакКей - "Не дивись наверх"
- Аарон Соркін - "Бути Рікардо"
Найкращий драматичний фільм
- "Белфаст"
- "СОДА"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Влада пса"
Кращий драматичний серіал:
- "Люпен"
- "Ранкове шоу"
- "Поза"
- "Гра в кальмара"
- "Спадкоємець"
Кращий актор в драматичному серіалі:
- Браян Кокс ("Спадкоємці")
- Лі Джон Дже ("Гра в кальмара")
- Біллі Портер ("Поза")
- Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
- Омар Сі ("Люпен")
Найкраща актриса драматичного фільму
- Джесіка Честейн
- Олівія Колман
- Ніколь Кідман
- Леді Гага
- Крістен Стюарт
Краща актриса серіалу:
- Джессіка Честейн ("Сцени з подружнього життя")
- Синтія Еріво ("Геній: Арета")
- Елізабет Олсен ("Вандавіжн")
- Маргарет Куоллі ("Покоївка"/"Прибиральниця")
- Кейт Вінслет ("Мейр з Істтауна")
Кращий серіал (мюзикл / комедія):
- "Великий"
- "Хитрість"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Пси резервації"
- "Тед Лассо"
Кращий фільм (мюзикл/комедія)
- "Сірано"
- "Не дивись наверх"
- "Лакрична піца"
- "Тік-Так, бум!"
- "Вестсайдська історія"
Кращий актор (мюзикл/комедія):
- Леонардо ДіКапріо ("Не дивись наверх")
- Пітер Дінклейдж ("Сірано")
- Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")
- Купер Хоффман, ("Лакрична піца")
- Ентоні Рамос, ("На висоті мрії")
Краща актриса (мюзикл/комедія):
- Алана Хаїм, ("Лакрична піца")
- Дженніфер Лоуренс, ("Не дивись наверх")
- Емма Стоун, ("Круелла")
- Рейчел Зеглер, ("Вестсайдська історія")
- Маріон Котійяр, ("Аннетт")
Найкращий актор другого плану (фільм):
- Бен Аффлек ("Ніжний бар")
- Джеймі Дорнан ("Белфаст")
- Кіаран Хайндс ("Белфаст")
- Трой Коцур ("СОДА")
- Коді Сміт-МакФі ("Влада пса")
Краща чоловіча роль другого плану (серіал):
- Біллі Крудапм ("Ранкове шоу")
- Кіран Калкін ("Спадкоємці")
- Марк Дюплас ("Ранкове шоу")
- Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо")
- Про Ен-су ("Гра в кальмара")
Кращий саундтрек:
- "Французький Вісник" – Alexandre Desplat
- "Енканто" – Germaine Franco
- "Влада пса" – Jonny Greenwood
- "Паралельні матері" – Alberto Iglesias
- "Дюна" – Hans Zimmer
Кращий іноземний фільм:
- "Купе №6"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Рука бога"
- "Герой"
- "Паралельні матері"
Церемонія нагородження переможців має відбутися 9 січня 2022 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український фільм потрапив до списку номінантів на"Оскар".