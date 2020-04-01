Громада під Тернополем звернулася до Зеленського: можемо перетворитися на українській Ухань

Коронавірус в Україні діагностували станом на вечір 1 квітня вже у 794 пацієнтів, повністю одужали тільки 13 осіб, а кількість смертей збільшилася до 20.

Під Тернополем COVID-19 продовжує поширюватися серед працівників медичних установ Монастириського району, де захворіло 10 лікарів, 14 медсестер і 8 молодших медсестер.

Усього ж в Тернопільській області зафіксовано 98 випадків інфікування, 1 з них - летальний.

Місцеві жителі та медики записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського із закликом звернути увагу на загострення ситуації у зв'язку з поширенням COVID-19 в Монастирському районі.

Автори відкритого відео-листа побоюються, що містечко може перетворитися на "український Ухань".

У зверненні йдеться, що в лікарні немає необхідних засобів захисту, відсутне навіть інфекційне відділення, медики намагаються закупити апаратуру і все необхідне на кошти громади, місцева влада "демонструє бездіяльність", а голова Тернопільської ОДА Володимир Труш "подає в ЗМІ недостовірну інформацію про боротьбу з коронавірусом".

"Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус", - розповіли автори звернення.

Також главу держави закликали розпорядитися щодо впровадження жорстких карантинних заходів.

Відео: Жителі Монастириська звернулися до Зеленського через ситуацію з коронавірусом

Як повідомлялося раніше, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом.