Нюх після COVID-19 можна швидко відновити: експерти назвали простий спосіб

Одними з найбільш неприємних симптомів коронавірусу є втрата нюху і смаку. Пацієнти скаржаться, що досить довго у деяких потім все повертається в норму. Частина тих, хто вже перехворів, починає відчувати запахи та смаки, але спотворено і це приносить додаткові неприємні відчуття.

Вчені провели дослідження і з'ясували, що можна прискорити повернення нюху спеціальними вправами. Про це йдеться в статті на порталі медичних новин Medical News.

Як зазначають медики, паросмія – це симптом, при якому люди відчувають дивні та часто неприємні запахи. Замість запаху лимони вони відчувають запах гнилої капусти, а шоколад починає пахнути бензином. Коронавірус є не єдиною хворобою, при якій може зникати або спотворюватися нюх людини. Такий ефект буває і при інших вірусних захворюваннях, а також після травми голови.

Щоб швидко відновити нюх вчені рекомендують робити спеціальні вправи, і тренувати навички. Потрібно вдихати чотири різних запахи у день, протягом кількох тижнів. Між тренуваннями потрібно обов'язково робити проміжки. Запахи потрібно вибирати яскраві – цитрусові, каву, квіткові.

"Цей метод спрямований на одужання і ґрунтується на здатності мозку нейропластично реорганізовуватися", - відзначають вчені.

Групі добровольців давали протягом декількох тижнів різні набори для повернення нюху: евкаліпт, лимон, троянду, корицю, шоколад, кава, лаванду, полуницю, мед і чебрець. У більшості учасників нюх відновився.

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