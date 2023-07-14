Обмеление Каховской ГЭС. Какие "большие возможности" открыла экологическая катастрофа

Что "вылезло" на поверхность

Вскоре после трагедии в сети начала появляться информация об интересных находках на дне обмелевшего водохранилища. В районе Никополя, например, обнаружили древние мушкеты и каску времен Второй мировой войны.

В селе Покровском открылись остатки церкви, которую рисовал еще Тарас Шевченко и о которой писал Александр Довженко, рассказывая о затоплении исторических мест новым тогда Каховским морем.

Работники коммунальных предприятий, занимавшиеся ликвидацией последствий, находили древнюю керамику, греческие амфоры разных периодов, предметы времен Византии, наконечники стрел, даже человеческие останки.

В Запорожье во время обследования обмелевшей береговой зоны Днепра обнаружили дубовую лодку, возраст которой может достигать более 1000 лет.

На дне Каховского водохранилища нашли тысячелетнюю лодку (коллаж: Styler)

Культурные потери

В то же время министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС только на правом берегу Днепра повреждения получили 148 археологических памятников.

"Перед нами - огромный вызов. Без преувеличений можем констатировать, что мировая археология никогда не сталкивалась с такими масштабными разрушениями. 553 кв. км - подтоплены", - уточнил он.

Чиновник подчеркнул, что ни одна страна самостоятельно, без международной поддержки, не выдержит подобной нагрузки и не справится с последствиями такой катастрофы, поэтому Украина рассчитывает на активное участие и помощь ЮНЕСКО.

Новые перспективы

По словам научного сотрудника отдела охраны памятников истории, археологии и природы заповедника "Хортица" Анатолия Волкова, обмеление Каховской ГЭС, несмотря на все трагические последствия, открывает большие возможности для археологических исследований. Ведь наши предки жили на этих территориях на протяжении длительного периода.

Эти земли были, в частности, домом для запорожских казаков. А на территории Великого Луга размещалось большинство известных исследователям Сечей: Базавлукская, Томаковская, Никитинская, Чертомлыкская.

"Мы сможем открыть какие-то новые страницы истории запорожского козачества. И не только козачества. На этой территории возводились городища во время золотоордынского нашествия. Там много городищ Средневековья, Раннего Средневековья. Там существует много курганов - скифских, бронзовых времен", - рассказал ученый.

Эксперт пояснил также, что перед затоплением этой территории около 70 лет назад в результате построения ГЭС проводились только "быстрые" археологические исследования. Следовательно, тщательно исследовать все участки просто не было возможности.

Он уточнил, что ныне археологи - на этапе "разведки" (изучают территорию). После этого возможны масштабные раскопки, исследования, обработка найденных вещей.

В заключение Волков напомнил: артефакты, найденные на территории острова Хортица, в пределах заповедника, являются собственностью государства и передаются в музей (иначе это будет нарушением закона).