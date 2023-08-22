Выберите позу, в которой вы засыпаете, и узнайте, чего вам не хватает в жизни (тест)

Вы можете долго вертеться, почти мгновенно отключиться или лежать долго и мечтать, но уснете всегда в одной позе. Именно она расскажет много интересного о вашем характере и потребностях.

Как по позе для сна определить, чего вам не хватает в жизни - узнайте в материале Styler дальше.

Выберите один из шести вариантов:

1. На спине, руки вдоль туловища

Так спят уравновешенные личности, которые точно знают, чего хотят от жизни, ставят себе за высокие цели и всегда достигают их.

Суровость, щепетильность и требовательность - ваши главные черты характера. При этом вы очень требовательны как к себе, так и к другим.

Вам следует научиться расслабляться и позволять себе совершать ошибки, ибо жизнь в постоянном напряжении может привести к стрессам.

2. Вы засыпаете на боку, упершись в кого-то или что-то коленями

Это значит, что вы - надежный человек, часто становитесь душой компании. А еще в любой ситуации проявляете незаурядный покой.

Вас трудно вывести из равновесия или обидеть. Вы легко приспосабливаетесь к новым изменениям в вашей жизни и не боитесь того, что уготовило для вас будущее.

Со всем тем вам следует научиться писать списки и планировать, а не надеяться на судьбу.

3. Вы спите на животе, раскинув ноги и руки в сторону

Такие люди - врожденные лидеры и сильные личности, живут по правилам и распорядку.

Инициативность этих людей часто приводит их к успеху. У них всегда порядок как дома, так и на работе. А упорство и ответственность делает их счастливыми в жизни.

А вот тому, кто спит у вас под боком, не повезло. Ему достанется немного места у стены в лучшем случае. Поэтому вам следует больше думать о других и чаще уступать.

4. Вы спите на животе в "позе цапли", поджав под себя одну ногу

Люди, которые выбирают такую позу - непредсказуемы и не могут жить без приключений. Вам свойственны частые перепады настроения: вот вы улыбаетесь, а уже через пять минут впадаете в депрессию.

Вам часто сложно определиться с выбором. В личной жизни, как и в работе вы предпочитаете покой, размеренность и покой.

Вам советуют быть увереннее в себе, избегать стрессов и учиться справляться с изменениями настроения.

5. Если вы спите, свернувшись в "позе эмбриона"

Это означает, что вы человек, который ищет сострадания к себе, защите и пониманию. Вы часто показываете свою чувствительность плачем и плохим настроением.

Свернувшись в позе эмбриона, вы якобы закрываетесь от проблем и жестокого мира. А еще - вы творческий человек, которому нужно реализовывать себя.

Может, вам стоит отвлечься и чем-нибудь заняться? К примеру, найти приложение своим талантам, таким как рисование, танцы, вокал.

6. Если вы спите на спине, раскинув руки и ноги

О таких людях говорят, что они - короли своей жизни. Вы очень положительны и часто являетесь душой компании, а еще привыкли быть в центре внимания.

Ваше упорство и рационализм позволяют вам достичь многого в работе. Вы не привыкли шептаться за спиной и любите смело говорить правду человеку прямо в лицо.

Именно так спят "железные леди" и "нарциссы". Вам советуют почаще проявлять эмпатию и сдержанность, думать о чувствах других людей, а не только о себе.