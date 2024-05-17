Объединенные желанием помогать: как Purina®, Happy Paw и Новая почта поддерживают животных

Вместе с этим увеличивается количество запросов от приютов и волонтеров, которые занимаются животными. Прежде всего существует острая потребность в корме. Важно, чтобы он был качественным и учитывал потребности каждого: от котят и щенков до взрослых животных, которые находятся на лечении или придерживаются специальной диеты. Сегодня в сотрудничестве с благотворительными фондами такие запросы покрывает Purina®.

Корм для котят на Херсонщине / Фото БО "Щаслива Лапа"

Заручившись поддержкой европейских коллег, украинских компаний и благотворительных организаций, с первого дня полномасштабного вторжения и до начала марта 2024 года Purina® передала более 1 миллиона килограммов корма в приюты и зооволонтерам. Представители бренда отмечают, что процесс оказания гуманитарной помощи действительно сложный, но результат – счастливые и сытые животные – того стоит.

Как сегодня организована гуманитарная помощь, кто координирует каждую посылку, сколько животных уже накормлено и как присоединиться к инициативе, рассказываем в материале.

Найти, доставить, накормить

С первых дней полномасштабного вторжения Purina масштабировала волонтерскую деятельность на благо животных. Инициативу сразу же подхватили международные коллеги компании.

"Коллеги из Европы начали сразу связываться с украинской командой Purina®, чтобы узнать, все ли в безопасности, какая помощь нужна... Уже в первые недели они перевели на счет БО "Щаслива Лапа" (Happy Paw) 30 тысяч евро для спасения животных, а потом предложили корм. Мы сразу согласились, хотя до конца не представляли, как этот процесс будет построен, ведь раньше никто из команды не занимался гуманитарными проектами", – вспоминают в Purina®.

Несмотря на отсутствие опыта, процесс удалось наладить довольно быстро. Уже в 2022 году из разных стран Европы в Украину прибыло несколько сотен тонн корма, которые стали настоящим спасением для многих волонтеров и приютов, столкнувшихся с рекордным количеством голодных, брошенных и травмированных животных.

Приюты для животных в регионах имеют собственные склады, где выгружается корм / Фото Purina®, БО "Щаслива Лапа"

Сегодня, оглядываясь на первые месяцы полномасштабного вторжения, кажется, что такая взаимоподдержка зарождалась сама собой и была логичной реакцией на вызовы времени. Однако за каждым важным достижением стояла титаническая и последовательная работа неравнодушных команд. И синергия Purina®, благотворительной организации "Щаслива Лапа" (также известной как Happy Paw) и Новой почты яркое тому доказательство.

Новая почта, как логистический партнер, обеспечила бесперебойную транспортировку и доставила корм более 226 тысячам животных, для которых такая помощь едва ли не единственный шанс выжить.

Как это происходит изнутри? БО "Щаслива Лапа" анализирует потребности среди украинских приютов и зооволонтеров. И чтобы избежать недобросовестных людей, делает это с особой внимательностью. Представители фонда проверяют документы, изучают историю или знакомятся со страницами потенциальных получателей в соцсетях. Эта верификация позволяет убедиться, что помощь действительно попадет к животным, а не в руки мошенников.

"Наша задача – проконтролировать, чтобы гуманитарный корм был распределен максимально эффективно и помощь получили животные, которые в ней нуждаются. В каждом регионе мы имеем базу волонтеров и приютов, с которыми сотрудничаем не первый год. Все новые заявки проверяем через личные разговоры с нашим менеджером, верификацию фото и видео подопечных животных, отзывы других локальных волонтеров", – делятся менеджеры Happy Paw, которые фактически являются проводниками-посредниками между Purina® и бездомными животными.

На обработку и проверку заявок требуется время / Фото БО "Щаслива Лапа"

Согласно реальным запросам и потребностям "Щаслива Лапа" составляет список получателей помощи.

Опираясь на эти данные, представители Purina® договариваются с европейскими коллегами о необходимых объемах и сроках выделения помощи. Чтобы все сошлось, партнеры должны проанализировать собственные стоки и подтвердить, что присоединятся к актуальному сбору. Только после этого начинается передача посылок из-за рубежа.

На этом этапе нужно учесть множество нюансов. Например, заправить горючим грузовики. Кроме того, загрузить каждую упаковку корма, учесть нормы действующего законодательства по доставке гумпомощи в Украину, выгрузить полученные посылки. Все эти обязательства берет на себя Purina®.

Далее к процессу присоединяется Гуманитарная Новая почта, которая с 2014 года сотрудничает с благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Для зоомиссии Purina® и Happy Paw компания предоставила свой гуманитарный хаб. Это позволило постоянно принимать грузовики из Европы и наращивать объемы помощи. За 5 месяцев сотрудничества Гуманитарная Новая почта за свой счет приняла, разгрузила и доставила в приюты 38 грузовиков с около 654 тоннами пищи для животных.

Склады приютов для животных в регионах – важная составляющая общей логистики / Фото Purina®, БО "Щаслива Лапа"

Далее – дело за благотворительным фондом "Щаслива Лапа", который занимается координацией в пределах Украины, актами принятия-передачи помощи, отчетами и тому подобное. И когда в соцсетях появляется очередной пост с фотографией или видео сытых животных, это означает, что еще одна миссия, ради которой был запущен весь процесс, выполнена, а параллельно – продолжается доставка корма в другие регионы. И так изо дня в день, пока в этом будет потребность.

"Вклад каждого в этот проект действительно существенный, ведь без взаимоподдержки такой огромной помощи приютам не было бы. Трудно сказать, что важнее: корм, доставку которого Purina® организует из Европы, складское помещение, где мы это все храним, или люди, которые это все разгружают и развозят по приютам. Мы объединились в этом проекте ради единой цели – помочь животным", – заключает производитель корма.

Помощь тем, кто ее ждет

Несмотря на то, что всю логистику Гуманитарная Новая почта берет на себя, финальный этап организации помощи остается самым трудным. Ведь доставлять необходимое в прифронтовые регионы – сложно. А если в отдаленном населенном пункте нет партнера-координатора Happy Paw, передача становится еще дольше. В некоторых случаях от получения запроса и до его реализации может пройти 5 – 6 месяцев.

Но даже несмотря на все это, главный вызов – это эмоциональная составляющая процесса. Тысячи брошенных домашних животных в опустевших населенных пунктах, многие из которых травмированы или нуждаются в лечении. Другие наоборот – умиляют своей игривостью и желанием выжить на фоне разрухи. И еда – это наименьшее, чем можно им помочь.

Помощь животным Херсонщины / Фото фейсбук "Щаслива Лапа"

Представители БО "Щаслива Лапа" отмечают, что их деятельность неразрывно связана с трогательными историями. Таких здесь вспоминают немало. Часть из них не только о животных, но и о волонтерах, которые, несмотря на все, спасают их жизни.

И это не зря, ведь мы живем в такое время, когда каждый должен беспокоиться о своей безопасности. Особенно, если речь идет о прифронтовых регионах.

Именно таким волонтерам особое внимание уделяет Happy Paw. Фонд организовывает выездные стерилизационные миссии в Донецкий (Мирноград, Константиновка, Нью-Йорк, Селидово) и Запорожский регионы (Гуляйполе, Преображенка, Орехов). Благодаря стерилизационным и гуманитарным миссиям бездомные животные получают минимальный осмотр ветеринаров, лечение, прививки и стерилизацию. А также происходит доставка еды. Так, в конце 2023 года во время одной из таких миссий было передано 820 килограммов корма в Запорожскую область.

Помощь в Гуляйполе, Преображенку, Орехов / Фото БО "Щаслива Лапа"

Кроме того, волонтеры часто знакомятся с местными жителями, которые, несмотря на риски, не планируют покидать свои дома. Чтобы хоть немного поддержать их домашних любимцев, каждому владельцу предоставляют многомесячный запас корма.

"Самое болезненное – это видеть слезы благодарности на глазах бабушек и дедушек, которые остаются жить в прифронтовых городах, чтобы заботиться о своих и брошенных животных. Их истории поражают, ведь каждый день для них может стать последним, их улицы и дома разрушены, а обстрелы не стихают ни на день", – делятся с нами благотворители.

Присоединиться к помощи может каждый

За время существования инициативы удалось подарить сытые моменты многим животным, которые несправедливо стали жертвами нашей реальности. В частности:

в 2022 году 174 тонны корма было передано 250 зооорганизациям и опекунам. Благодаря этому удалось накормить 35 тысяч животных*;

в 2023 году более 486 тонн корма, а это – более 1 200 000 порций, поступили к 1 700 зоозащитным организациям и волонтерам, под опекой которых находится более 100 000 бездомных животных;

в 2024 году помощь увеличилась до 561 тонны корма для 1 300 организаций и волонтеров, которые занимаются 110 000 животными.

Количество предоставленного на нужды животных корма увеличивается. Однако охватить всю страну без сети зооволонтеров трудно. Поэтому тем, кто так же переживает за сытую и счастливую жизнь животных, советуют участвовать в помощи.

Ознакомиться с правилами проекта можно по ссылке.

Никто не знает, сколько продлится война и как долго украинские животные будут нуждаться в поддержке. Вопреки этой неизвестности, благотворительные инициативы делают все возможное, чтобы доставить помощь туда, где ее ждут. И пока Purina®, Happy Paw и Новая почта покрывают базовые потребности приютов и зооволонтеров, есть уверенность, что завтрашний день украинские животные встретят сытыми и здоровыми. И это осознание – лучшая мотивация продолжать свою работу и масштабировать ее.