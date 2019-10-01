Потрібні хлопчики в робочій формі: у Харкові спалахнув страшний шкільний скандал

У Харкові, в школі № 60 спалахнув грандіозний скандал через те, що школярів старших класів змушують працювати на будівництві дитячого садка замість відвідування уроків. Про кричущу ситуацію розповіли батьки старшокласників у співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Батьки учнів старших класів почали отримувати повідомлення про те, що дітям слід з'явитися в школу в робочій формі, так як замість уроків вони підуть будувати дитячий садок.

Скріншот

"У цій школі учні прибирають з 5-го класу територію школи, де вигулюють собак. А директор сміливо збирає гроші з батьків на фонд і ще експлуатує дітей", - розповіла мама одного з дітей Ірина Корінь.

Вона додала, що старшокласникам доручають більш складну роботу.

"Старшокласникам дають більш складну роботу, діти прибирають під керівництвом двох завучів (Казниста Тамара і Баранник Катерина). Вчителі, які працювали в цій школі, після звільнення зізнаються, що, коли батьки відмовлялися здавати на фонд школи, директор змушувала їх додавати свої особисті гроші", - додала мама.

Школярів у Харкові змушують працювати на будівництві

У коментарях користувачі обурилися подібному поводженню з дітьми та зазначили, що потрібно писати скарги, так як це підсудна справа.

Ого! Нічого собі "облагороджують" працею дітей замість уроків. Тут стаття, штраф, звільнення і далі за списком.

Хлопчики (різноробочі). Цікаво, а вона може ще й вимагає хлопчиків-фахівців для кладки плитки або цегли?

Пишіть скаргу, це порушення (залучення дітей до роботи на будівництві, та ще й замість уроків) – дуже серйозне. За таке потрібно карати.

Скріншоти коментарів