Потрібні хлопчики в робочій формі: у Харкові спалахнув страшний шкільний скандал

Директор школи використовує старшокласників замість підсобних робітників на будівництві
У Харкові, в школі № 60 спалахнув грандіозний скандал через те, що школярів старших класів змушують працювати на будівництві дитячого садка замість відвідування уроків. Про кричущу ситуацію розповіли батьки старшокласників у співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.
Батьки учнів старших класів почали отримувати повідомлення про те, що дітям слід з'явитися в школу в робочій формі, так як замість уроків вони підуть будувати дитячий садок.
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"У цій школі учні прибирають з 5-го класу територію школи, де вигулюють собак. А директор сміливо збирає гроші з батьків на фонд і ще експлуатує дітей", - розповіла мама одного з дітей Ірина Корінь.
Вона додала, що старшокласникам доручають більш складну роботу.
"Старшокласникам дають більш складну роботу, діти прибирають під керівництвом двох завучів (Казниста Тамара і Баранник Катерина). Вчителі, які працювали в цій школі, після звільнення зізнаються, що, коли батьки відмовлялися здавати на фонд школи, директор змушувала їх додавати свої особисті гроші", - додала мама.
Школярів у Харкові змушують працювати на будівництві
У коментарях користувачі обурилися подібному поводженню з дітьми та зазначили, що потрібно писати скарги, так як це підсудна справа.
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